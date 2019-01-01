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مصر

الأماكن الخالية بالكليات تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2019

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة التعليم العالي، وجود أماكن شاغرة بالكليات تنسيق المرحلة الثانية 2019، للشعبتين العلمية والأدبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم الأحد، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى.

وكان مكتب التنسيق، قد أعلن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق بداية من الأحد 21 يوليو الجاري وحتى الجمعة الماضي 26 يوليو.

وتقدم الطلاب الحاصلون على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى 30152 طالبًا، أما الشعبة الهندسية تقدم لها الطلاب الحاصلون على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690 طالبا وطالبة.

الأماكن الشاغرة بتنسق المرحلة الثانية:

شعبة أدبي: الآداب بنظام الانتساب الموجه والحقوق، والتجارة، والتربية النوعية، ودار العلوم بنظام الانتساب، والخدمة الاجتماعية، وكذلك عدد من المعاهد العليا لطلاب الشعبة.

شعبة علمي: العملي علوم، خاصة لكليات القطاع الطبي منها "التمريض– العلاج الطبيعي – الطب البيطري"، بعد اكتمال الرغبات في كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة، وتصدر "الطب والأسنان" رغبات الطلاب.
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