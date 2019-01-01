200 مليون جنيه.. حصيلة الضبطية القضائية في كهرباء القناة

أكد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن العاملين بالشركة الحاصلين على سلطة الضبطية القضائية تمكنوا من تحرير محاضر سرقات تيار بقيمة 200 مليون جنيه.



وأضاف المهندس محمد السيد، أنه نتيجة لتفعيل سلطة الضبطية القضائية والتي تعد أحد آليات التصدي ومواجهة سرقات التيار، فـأنه بفضل الجهود المبذولة من العاملين في هذه المنظومة فقد انخفضت معدلات نسبة الفقد الماضي في التيار والتي تعرف بالكهرباء المباعة غير محصلة.



وأوضح رئيس كهرباء القناة، أنه نتيجة للجهود المبذولة على مستوى قطاعات الشركة فأنه تم خفض معدلات أعطال الجهد المتوسط، وانخفضت معدل أعطال الجهد المنخفض، كما انخفض متوسط زمن العطل، وانخفضت كمية الطاقة المفصولة نتيجة الأعطال مما ادى إلى استمرار واستقرار التغذية الكهربية لدى المشتركين وبجودة عالية، كما انخفضت نسبة الفقد الفني بالشركة.