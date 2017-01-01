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عالم

تراجع عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تراجع عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات، بنسبة 34.3% خلال النصف الأول من العام 2019، بحسب إحصاءات أصدرتها الأحد هيئة تنظيم الاتصالات.

وأظهرت الإحصاءات، أنّ عدد الهجمات المسجلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري، وصل الى 151 هجومًا مقارنة مع 230 هجومًا في الفترة ذاتها من العام 2018.

وصنّف الرصد الذي تصدره الهيئة 67 هجومًا ضمن فئة ذات الآثار الشديدة أو الحادة، و40 هجومًا منخفضة، فيما وصل عدد الهجمات الإلكترونية ذات الأثر المتوسط إلى37.

وبحسب الهيئة، فقد كان أخطر البرامج الخبيثة خلال شهر يونيو الماضي.

وعلى صعيد إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق، فقد بلغ عددها خلال يونيو 53 منها 31 فحص ثغرات و22 اختبار اختراق، ووصل عدد الإصابات إلى 28634 في دبي و12617 في أبوظبي و8187 في الشارقة و3619 في العين و3861 في عجمان و1055 في الفجيرة و91 في رأس الخيمة.
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