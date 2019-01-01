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رياضة

رومينيجه يرسل رسالة قوية لبرشلونة بسبب جريزمان

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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انتقد كارل هاينز رومينيجه المدير العام لنادي بايرن ميونيخ الألماني سياسة الأندية في سوق الانتقالات وأعرب عن قلقه من سقف الرواتب الضخم الذي أصبح يتقاضاه اللاعبون عقب خصم الضرائب المقررة خاصةً وأن الأندية هي من تتكبد تلك الضرائب.

وخلال مقابلة له مع "صحيفة سبورت بيلد" الألمانية قال رومينيجه: "سوق الانتقالات تغيرت بصورة مرعبة".

وتابع: "لا يقلقني أسعار اللاعبين التي بلغت 100 و120 مليون يورو ما يقلقني هو سقف الرواتب الكبيرة التي أصبحت تتكبدها خزائن الأندية بعد خصم الضرائب خاصة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا".

وأضاف: "لقد تعاقد برشلونة مع جريزمان من أتلتيكو مدريد وسوف يتقاضى اللاعب 17 مليون يورو سنويًا يجب ألا يشارك البايرن في تلك الحالات الجنونية".
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