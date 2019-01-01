الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين

أوقف الحرس البحري التونسي بمدينة رادس بمحافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس، أربعة أشخاص كانوا بصدد التسلل لإحدى البواخر الراسية بالميناء التجاري بالمدينة.



وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيان اليوم الأحد، أن المهاجرين اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.



وأفاد بيان ثان لوزارة الداخلية، بأن عناصر من حرس الحدود بمدينة رمادة في محافظة تطاوين جنوب تونس، أوقفت شخصًا كان بصدد اجتياز الحدود الليبية باتجاه تونس.