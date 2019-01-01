عرابي.. 50 عامًا في مهنة الإسكافي وما زال سعيه مستمرًا

يجلس منتصبا على كرسيه ؛ يمسك بين يديه قطع الجلد ليطوعها ثم يضمها للنعل وبرشاقة شديدة يحيكها بماكينته، فتحمل بصمته التي تفصح عن خبرته الكبيرة؛ وبابتسامة وخفة ظل ينثر بهجة في غرفته التي تشبهه في عدم الانصياع حتى وإن جار عليها الزمن.



عرابي مكسب محمد؛ ورشته في حارة بئر سلم بمنطقة باب الشعرية في إحدى البنايات المتهالكة التي اقتصرت على ورش صناعة الأحذية.



على الرغم من تجاوزه السبعين ربيعًا، إلا إنه ما زال مستمرا في مهنته كإسكافي، تلك المهنة التي أمتهنها منذ خمسين عاما؛ بذكريات يملأها الحنين المختلط بالحسرة.



يسرد عرابي كيف كانت مهنته تؤتي ثمارها منذ السبعينيات في القرن الماضي وكيف كانت هذه الورشة التي أصبحت تقتصر عليه فقط الآن تضم فيما مضي نحو خمسة عمال وهو سادسهم؛ يحكي عرابي أن ارتفاع أسعار الجلد الطبيعي بالإضافة للظروف الاقتصادية الصعبة التي جعلت المواطنين يعزفون عن شراء الأحذية المصنوعة منه جعلت التجار يلجأون للجلد الصناعي (سكاي).



تابع أنه لا يجد غضاضة في ذلك، فمن رأيه لا يمكن لشريحة كبيرة من الناس أن تتحمل تكلفته "أب عنده خمس ولاد هيشتري ليهم حاجات مصنوعة من الجلد الطبيعي في الظروف دي"؛ ولكن حتى هذا الجلد الصناعي (السكاي) ارتفعت أسعاره إلى الحد الذي جعل أصحاب الورش عاجزين عن تحمل تكلفته مقارنة بالعائد منه، يقول "الشغلانة مش جايبة همها"؛ وأضاف أن إنشاء المصانع كذلك بما تتضمنه من ميكنة تتفوق في إنتاجها على ورشهم؛ ما جعل العديد من أصحاب الورش يغلقون ورشهم.



عرابي الذي يصرح بعزة نفس بأنه لم يكن لديه مانع في بيع ورشته أو اعتزال المهنة، لكنه يحب عمله، بل يشعر بعدم الرضا باستبدال الجلد الطبيعي بالـ(سكاي) ويحن إلى هذا الجلد الطبيعي ولكن ليس بيده حيله.



ويوجه عرابي رسالة مفادها أنه فيما سبق الغرفة التجارية كانت تدعم أصحاب الورش فجاء عزوفها عن ذلك إيذانا بتقهقر المهنة التي يصارع ممتهنوها القليلون للبقاء.