اماكن كليات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب علمي
الأحد 28/يوليه/2019 - 04:05 م
عقدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأحد، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، وبدء تنسيق المرحلة الثانية ، والتي ستنطلق بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت أن هناك أماكن شاغرة بالكليات العلمية بالمرحلة الثانية من التنسيق، والتى من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل والموافق 31 يوليو.
الكليات الشاغرة لطلاب شعبة العملي علوم، خاصة لكليات القطاع الطبي منها "التمريض – العلاج الطبيعي – الطب البيطري"، بعد اكتمال الرغبات في كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة، وتصدر "الطب والأسنان" رغبات الطلاب.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت أن هناك أماكن شاغرة بالكليات العلمية بالمرحلة الثانية من التنسيق، والتى من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل والموافق 31 يوليو.
الكليات الشاغرة لطلاب شعبة العملي علوم، خاصة لكليات القطاع الطبي منها "التمريض – العلاج الطبيعي – الطب البيطري"، بعد اكتمال الرغبات في كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة، وتصدر "الطب والأسنان" رغبات الطلاب.