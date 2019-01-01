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حوادث

استعجال تقرير الأدلة الجنائية في حريق مخزن للأدوات الكهربائية بالسلام

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، استعجال تقرير الأدلة الجنائية في حريق شب فى مخزن للأدوات الكهربائية والمنزلية لبيان سبب الحريق، وكشف ملابسات الواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن للأدوات الكهربائية والمنزلية بمدينة السلام، دون وقوع إصابات وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها للأماكن المجاورة، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات، وعمل حصر للخسائر والتلفيات نتيجة الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرار ندب الأدلة الجنائية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
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