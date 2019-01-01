أماكن كليات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الأدبي
الأحد 28/يوليه/2019 - 04:04 م
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن هناك أماكن شاغرة بالكليات الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية 2019 ، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل والموافق 31 يوليو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، وبدء المرحلة الثانية للتنسيق، والتي ستنطلق بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05 %.
كما كشفت الوزارة عن وجود عدد من الأماكن الخالية لطلاب الشعبة الأدبية، بتنسيق المرحلة الثانية لعدد كبير من الكليات منها: الآداب بنظام الانتساب الموجه والحقوق، والتجارة، والتربية النوعية، ودار العلوم بنظام الانتساب، والخدمة الاجتماعية، وكذلك عدد من المعاهد العليا لطلاب الشعبة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، وبدء المرحلة الثانية للتنسيق، والتي ستنطلق بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05 %.
كما كشفت الوزارة عن وجود عدد من الأماكن الخالية لطلاب الشعبة الأدبية، بتنسيق المرحلة الثانية لعدد كبير من الكليات منها: الآداب بنظام الانتساب الموجه والحقوق، والتجارة، والتربية النوعية، ودار العلوم بنظام الانتساب، والخدمة الاجتماعية، وكذلك عدد من المعاهد العليا لطلاب الشعبة.