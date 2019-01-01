فريق من جامعة 6 أكتوبر يفوز بالمركز الأول بمسابقة Finance-In-Motion

فاز فريق إيناكتس- جامعة 6 أكتوبر بالمركز الأول فى المسابقة العالمية innovation race for sustainability التي نظمتها شركة Finance-In-Motion بفرانكفورت بألمانيا، وهى إحدى مسابقات مؤسسة إناكتس العالمية لدعم ريادة الأعمال والإسهام فى تنفيذ مشروعات التنمية.



واستطاع فريق إيناكتس- جامعة 6 أكتوبر والذى يمثل مصر التغلب على فرق من ٤ جامعات من دول "ألمانيا - تونس - المغرب - أوكرانيا"، وقد جاء المركز الأول تتويجًا لجهود مشروع تنمية زراعة الياسمين فى قرية "شبرا بلولة"، وهى إحدى القرى المصرية ويطلق عليها قريه الياسمين، والتي استطاع فريق إناكتس جامعة 6 أكتوبر الاستفادة من المخلفات الناتجة من النباتات الزراعية بها من خلال تحويلها إلى ورق يمكن استخدامه في الأغراض المختلفة لإضافة أحد الحلول المبتكرة للحفاظ على الأشجار والتوازن البيئي.



ويعمل فريق إناكتس جامعة 6 أكتوبر تحت إشراف إدارة العلاقات الثقافية ضمن الأنشطة التي تسهم في مجال البحث العلمي والابتكار، والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، وتمكين الطلاب والخريجين، وتنمية الموارد البشرية.



جدير بالذكر أن مؤسسة إناكتس enactus تتعاون مع الأمم المتحدة فى مجال الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، كما تعمل مع 550 شركة ومؤسسة عالمية كشركاء لها، وهى مؤسسة دولية غير هادفة للربح وتعمل بالتعاون مع 1700 جامعة، وعدد 70.500 طالب وطالبة، من 36 دولة، وقد تأسست فى عام 1975 ومقرها الولايات المتحدة، وتهدف من خلال مشاريعها إلى تحسين مستوى المعيشة وللمؤسسة شبكات قومية فى الدول التى تتعامل معها.