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مصر

فتح باب التقديم بمدرسة المتفوقين فى مدينة قنا الجديدة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:51 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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كشف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة قنا الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والتى قام الجهاز بتنفذها.

وقال "عبدالرشيد" فى تصريحات لـ"الدستور"، إن المدرسة تسع 18 فصلًا، ومعامل، وغرف الإدارات، ودورات المياه، وخزان مياه للحريق، وغرفة للحارس، وغرفة للكهرباء، وسور خارجي، وملاعب، بينما يتكون مبنيا الإقامة للطلبة والطالبات من أرضي و4 أدوار، وصالة للطعام، ومطبخ، ومغسلة، وصالات للمذاكرة بكل دور، بالإضافة إلى أنها تحتوي على 53 غرفة للنوم لكل مبنى.

وأوضح أنه تم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية نحو 13130 م2، ومبنى المدرسة على مساحة نحو 854 م2، بجانب مبنيين لإقامة البنين والبنات بمساحة نحو 1180 م2 لكل مبنى.

وأشار إلى أنه تم فتح باب التقديم "on line" بمدرسة قنا الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بمدينة قنا الجديدة، موضحًا أن هذه المدرسة هى الأولى من نوعها بمحافظة قنا.
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