تسفانتسيجر ينتقد النيابة العامة السويسرية بعد فصل قضية بيكنباور

انتقد ثيو تسفانتسيجر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الأسبق النيابة العامة السويسرية اليوم الأحد بعد الإعلان بان التحقيقات الجارية ضد فرانز بيكنباور سيتم فصلها عن المتهمين الأخرين بإرتكاب مخالفات في قضية مونديال 2006.



واتهم ثيو تسفانتسيجر وفولفجانج نيرسباخ الرئيسان السابقان للاتحاد الألماني وموظفان آخران بالاحتيال فيما يتعلق بمنح ألمانيا حق استضافة مونديال .2006 ولم يتم توجيه اتهامات لهم بعد.



وكان أيقونة الكة الألمانية بيكنبارو 73/ عاما حاليا/ رئيسا للجنة المنظمة للمونديال وكان ضمن التحقيقات ولكن مكتب النائب العام السويسري ذكر أن القضية يتم التعامل معها حاليا بشكل منفصل بدون إعطاء أية تفاصيل.



ويخشى تسفانتسيجر أن ينتهى المطاف ببكينباور، الذي أنكر ارتكابه أي مخالفات، بإعفائه من المسؤولية. ويشعر أن التحقيق السويسري الذي بدأ منذ 2015 كان هراء منذ البداية.



وقال تسفانتسيجر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"إنهم يركضون بسرعة قصوى باتجاه حائط منذ فترة - والحائط يفوز في النهاية".



وذكرت النيابة السويسرية، التي تحقق في القضية لأن مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة زيوريخ، إن افتراض البراءة مازال قائما.



وقال تسفانتسيجر أن سويسرا بحاجة لإصدار حكم أولي في 27 أبريل المقبل، في الذكرى الـ15 لتحويل مبلغ 6.7 مليون يورو (7.5مليون دولا) من الاتحاد الألماني عبر فيفا لروبرت لويس دريفوس، الرئيس السباق لشركة أديداس، وهو محور التحقيق.



وصرح الاتحاد الألماني أن هذا المبلغ كان بسبب إقامة حدث ثقافي والذي لم يحدث. ويتحقق المحققون بشأن ما إذا كانت هذه الأموال تم استخدامها في شراء أصوات للتصويت على استضافة ألمانيا للمونديال.