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رياضة

ليلي كينج تفوز بذهبية سباق 50 مترًا "فراشة" في بطولة العالم للسباحة

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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فازت الأمريكية ليلي كينج بالميدالية الذهبية في سباق 50 مترا "صدر"، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة بمدينة جوانجو الكورية الجنوبية.

وأنهت كينج، 22 عاما، السباق في 84ر29 ثانية، لتتوج بميداليتها الثانية بعدما حصدت ميدالية 100 متر صدر أيضا.

وجاءت الإيطالية بينديتا بيلاتو في المركز الثاني وفازت بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في 30 ثانية، وجاءت الروسية يوليا إفيموفا، بطلة العالم ست مرات، في المركز الثالث وحصلت على الميدالية البرونزية بعدما أنهت السباق في 30.15 ثانية.

وفي منافسات 50 مترًا "ظهر" للرجال، حقق الجنوب إفريقي زاني واديلي مفاجأة كبيرة وتوج بالسباق، حيث أنهى السباق في 24.43 ثانية.

وأنهى الروسي كليمنت كوليسنيكوف، حامل الزمن العالمي، السباق في المركز الثالث حيث أنهاه في 24.51 ثانية، فيما جاء مواطنه يفجيني ريلوف في المركز الثاني بعد أنهى السباق في 24.49 ثانية.
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