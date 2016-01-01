الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

مونديال السباحة 2019: توقيف سباح مجري بسبب قضية تحرش

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:23 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أعلنت شرطة كوريا الجنوبية الأحد توقيف السباح المجري تاماس كينديريشي ومنعه من مغادرة البلاد بعد المشاركة في بطولة العالم للسباحة التي تختتم اليوم في مدينة غوانغجو، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.

وأفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس عن استجواب السباح الفائز بالميدالية البرونزية لسباق 200 فراشة في أولمبياد ريو 2016، بعد توقيفه بشكل موقت على خلفية حادثة في ملهى ليلي في غوانغجو، بعدما تقدمت شابة تبلغ 18 عاما بشكوى ضده تتهمه فيها بالتحرش.

واحتل كينديريشي (22 عاما) المركز الثامن في سباق 200 م فراشة في الحوض الكوري الجنوبي. ونفى الحائز على فضية السباق نفسه في بطولة أوروبا، الاتهامات الموجهة ضده، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكد مسؤولون في البعثة المجرية والاتحاد الدولي للسباحة أن الشرطة أفرجت عن كينديريشي الذي عاد الى القرية الرياضية، لكن لن يسمح له بمغادرة الاراضي الكورية الجنوبية خلال الايام العشرة المقبلة.

وأكد الاتحاد المجري للسباحة في بيان أنه يبذل "بالتعاون مع السفارة المجرية في كوريا، جهده لايضاح الاتهامات بشأن تاماس كينديريشي".

وتابع "خلال التحقيق، يتمتع الرياضي بقرينة البراءة، ولكن في حال تمت إدانته فسيتخذ الاتحاد اجراءات جديدة بحقه"، مؤكدا إدانته "لأي تصرف ينتهك كرامة الانسان، ويطلب من أعضاء البعثة الوطنية للسباحة التصرف بطريقة تحترم التقاليد الوطنية والعادات الرياضية".

وقال كورنيل ماركوليسكو المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة لوكالة فرانس برس "حتى الآن هو حر، ولكن لا يمكنه ان يسافر خارج كوريا. سنرى ما هي الخطوة التالية".

وأتت الاتهامات بحق كينديريشي بعد يوم من انهيار شرفة داخلية في ملهى ليلي في غوانغجو، ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة العديد من الرياضيين المشاركين في البطولة العالمية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

إجراءات رد تكاليف العلاج للمواليد حتى 6 سنوات

منذ حوالي 21 ساعة

"قتلها وهرب".. عريس يتخلص من زوجته بعد 24 ساعة من زفافهما

منذ يومين

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أول إجراء من النني عقب العثور على جثة داخل فيلته

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

الداخلية تواصل فرض سيطرتها على بحيرة المنزلة

التعليم العالي: 98.4% للطب البشري و97.8% للصيدلة و98.29% للأسنان

إحالة مدير بـ"المعارض والمؤتمرات" للمحاكمة لإهداره المال العام

رياض محرز يؤكد انفراد "90 دقيقة" حول حقيقة تجاهله رئيس الوزراء المصري

ستوديو

يوسف إسماعيل: لا يوجد نفسنه بين أبطال "المتفائل".. فيديو

بأمر الأزهر.. القهوة محرمة نهائيًا

إليسا تتجه لطرح ألبومها في عيد ميلادها.. وديو غنائي يجمعها بحماقي

"الأطباء رفضوا الحضور".. مصرع طفلة بالدقهلية بسبب الإهمال الطبي

ads

رياضة

هيرنانديز يواصل الغياب عن تدريبات البايرن

تسفانتسيجر ينتقد النيابة العامة السويسرية بعد فصل قضية بيكنباور

ليلي كينج تفوز بذهبية سباق 50 مترًا "فراشة" في بطولة العالم للسباحة

مونديال السباحة 2019: توقيف سباح مجري بسبب قضية تحرش

الرئيس نيوز

مصادر: حوافز إضافية للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء

"صيادلة بورسعيد" تعلن استياءها من تصريحات وزيرة الصحة

صرف الحد الأدنى لـ5 ملايين موظف خلال أيام

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث خطط تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة

منوعات

"المغناطيس السائل".. ابتكار يمكنه تغيير شكل العالم

حجب "الغابة الراقصة" في روسيا عن السياح

منظمة الصحة: لا تصدقوا كلام شركات التبغ عن السجائر الإلكترونية

الصين تهدف لتوسيع التغطية النباتية للأراضي العشبية بشكل أعمق

كشكول

لأول مرة.. كليات تتفوق على"الطب" بتنسيق الجامعات 2019

انفوجراف.. الحد الأدنى لـ"أسنان وصيدلة" بتنسيق الجامعات 2019

طلاب تمريض حلوان يشاركون في الاختبار المعرفي الإلكتروني

"المحرصاوي" مشرفاً على رسالة ماجستير بـ"لغة عربية القاهرة"

إسلام سياسي

شباب الإرهابية يطالبون "تليمة" بكشف فضائح الجماعة

ضاحي خلفان: الإخوان حكموا عامًا واحدًا فأثبتوا للعالم أنهم إرهابيون

"الإرهابية" تجدد الثقة في محمود حسين رغم فساده المالي

أحزاب ألمانية تدرس إدراج الإخوان علي قوائم المنظمات الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية غنائية عن الراحل إمام عيسى

"كتب أطفال تغير العالم" ليعقوب الشارونى بمصر العامة

ورش فنية وحرف بيئية فى قوافل البرنامج الثقافى بقرى المنيا

فى ذكرى ميلاده.. تعرف علي أهم مؤلفات"ابن عربى"

صفحتنا ع الفيس بوك