عاهل البحرين يستقبل وزير الخارجية السعودي بالمنامة

استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير بالمنامة، اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، بمناسبة زيارته للبحرين للمشاركة في حفل توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي.



وأكد عاهل البحرين خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.



ورحب عاهل البحرين، بوزير الخارجية السعودي، وبارك إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي، مؤكدًا أهمية دوره في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية، ومتابعة مراحل العمل في جميع المشاريع والمبادرات المشتركة، وذلك في إطار ما يربط المملكتين من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة.