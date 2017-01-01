فيورنتينا يسعى لضم كيفين برنس بواتينج

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي فيورنتينا الإيطالي يتطلع لضم كيفين برنس بواتينج مهاجم ساسولو.



ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" فإن فيورنتينا يسعى للتعاقد مع بواتينج على سبيل الإعارة لموسم واحد.



وانضم بواتينج إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف ساسولو.



ولعب بواتينج مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2018- 2019، وتضمن العقد بندا يسمح بشراء اللاعب مقابل ثمانية ملايين يورو (9.1 مليون دولار) لكن النادي الكاتالوني لم يفعل هذا البند.



وخاض بواتينج، 31 عاما، مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم وتنقل بين صفوف توتنهام وبورنموث وبوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت وشالكه وميلان وساسولو.