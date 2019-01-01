الإفراج عن أربعة أتراك خطفوا في نيجيريا

ذكرت الشرطة النيجيرية الأحد أنه تم الإفراج عن أربعة مواطنين أتراك بعد اسبوع من خطفهم تحت تهديد السلاح في نيجيريا.



وذكرت الشرطة أنها تمكنت من "ضمان الافراج بنجاح" عن الرجال الأربعة الجمعة بدون دفع فدية للخاطفين.



وصرح المتحدث باسم الشرطة فرانك مبا لوكالة فرانس برس الأحد أن الأربعة "في صحة جيدة".



وأضاف "نعتقل حاليا ثلاثة مشتبه بهم وصادرنا بندقية إيه كاي-47، ونكثف حاليا البحث عن آخرين ضالعين" في عملية الخطف.



وخطف الأربعة بعدما دهم مسلحون حانة في قرية في ولاية كوارا الغربية السبت.



وذكر الإعلام المحلي أن الرجال الأربعة كانوا يعملون لحساب شركة بناء في الولاية.



وعمليات الخطف في مقابل الحصول على فدية شائعة قبالة سواحل نيجيريا، وإن كانت تتراجع.



وأبلغت أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا عن 14 هجوما لقراصنة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 22 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ويعزو المكتب البحري الدولي هذا التراجع إلى حشد مزيد من السفن العسكرية ضد القراصنة.