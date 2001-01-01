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اقتصاد

البورصة تخسر ملياري جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:14 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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انتهت جلسة تعاملات، اليوم الأحد، على تراجع جماعي بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل الأفراد، وسط تراجع واضح فى قيم وأحجام التداولات.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو ملياري جنيه، ليغلق عند مستوى 723.292 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 71.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 285.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.6 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.26%، والعرب على 5.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.59%.

ومالت تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 33.9 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 449 ألف جنيه، 69 ألف جنيه، 15.9 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 13460 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 16550 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوى 526 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96%، ليغلق عند مستوى 1362 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.
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