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رياضة

حيلة جديدة من نابولي لضم إيكاردي

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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يسعى نادي نابولي الإيطالي، للتعاقد مع ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن نابولي، يتمسك بتدعيم الفريق بالتعاقد مع إيكاردي، بعد خيبة الأمل التي تعرض لها فريق الجنوب في صفقة الإيفواري نيكولاس بيبي، نجم ليل الفرنسي.

وبات بيبي قريبًا من الانضمام لآرسنال، بعدما قدم النادي الإنجليزي عرضًا كبيرًا لضمه.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من صعوبة إتمام صفقة ضم إيكاردي، خاصة أن نابولي يقيمه بحوالي 50 مليون يورو، أي بما يقل بنحو 15 إلى 20 مليون يورو عن الرقم الذي يطلبه إنتر ميلان للتخلي عن مهاجمه، لكن فريق الجنوب يحاول بشتى الطرق التوصل لاتفاق حول ضمه.

ولفت إلى أن نابولي على استعداد لتضمين البولندي أركاديوز ميليك، مهاجم الفريق، في صفقة إيكاردي.

ويأمل الإنتر، في ضم مهاجم جديد، وإدراج ميليك في الصفقة قد يغريه بالموافقة على بيع إيكاردي.
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