التضامن: تفويج 1410 حاجا من المدينة إلى مكة المكرمة

صرح رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود، أنه سيتم اليوم الأحد، تفويج 400 حاجا للمدينة المنورة من حجيج الشرقية والمؤسسة، إضافة إلى أنه سيتم تفويج 1410 حاجا من المدينة المنورة الى مكة المكرمة، موضحًا أنه تم تسخير كل الجهود الممكنة وجميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن خاصة من المرضى وكبار السن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم واداء الشعائر المقدسة.



وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حالة الحجيج مطمئنة وانهم يتلقون الرعاية الكاملة من طاقم البعثة من كافة الخدمات ووفقا للتقارير الصادر عن البعثة عن امس الجمعة، فإنه لا يوجد سوى حالتين تم احتجازهم بالمستشفيات لحاجين من الدقهلية والمنوفية يتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم بمستشفيات الملك فهد والانصار.