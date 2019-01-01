تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

أعلن الهندس عبدالروؤف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن بدء تلقي طلبات الراغبين في التقدم للوظائف بمدراس النيل بالمدن الجديدة المعلن عنها لشغلها بالمدرسة وهي: "مدرسين، أفراد أمن ومشرف أمن وعمال نظافة وخدمات"، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مدارس النيل بالمدن الجديدة وتعلن عن نفس احيتاجاتها للعمل بالمدارس.



وأضاف "الغيطي"، في تصريحات له، أنه يتم تلقي الطلبات بمقر المدرسة بالمدينة في مواعيد العمل الرسمية، مشيرا إلى أن الشروط على أن يكون السن يتراوح بين 21 حتى 45 سنة، وأن يكون المتقدم سبق له العمل بنفس الوظيفة وأداء الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) وشهادة خلو من الأمراض المستوطنة والمخدرات، وأن تكون بطاقه الرقم القومى سارية، وأن يكون لائق بدنيا، وأن يكون لديه مؤهل متوسط على الأقل.



وأوضح أن مدة التقديم للوظائف مستمرة حتة يوم 11 أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن هناك إقبالا من المواطنين على التقديم، مشيرًا إلى أن مدارس النيل يشرف عليها مؤسسة مصر للإدارة التعليمية بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية التي تقدم الدعم للمدارس وتعتمد شهاداتها دوليًا، وتعتمد وزارة التربية والتعليم الشهادة محليًا، حيث يحصل الطالب في نهاية دراسته على شهادة دولية.