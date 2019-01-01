لجنة مكافحة الفساد بـ"التعاون الخليجي" تعقد اجتماعها الـ 14

عقدت لجنة المختصين بالأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخيلجي، اجتماعها الرابع عشر خلال الفترة ما بين 24 - 25 يوليو الجاري، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض.



وتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيره في السياسات العامة لمكافحة الفساد التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بقطر.



كما تم بحث موضوع جدوى إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد ومشروع اتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كذلك تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون.