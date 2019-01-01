الزمالك يقترب من التعاقد مع جون أنطوى

كشف مصدر خاص من داخل نادى الزمالك، عن سبب تعثر المفاوضات مع الغانى جون أنطوى، مهاجم مصر المقاصة.



وأكد المصدر أن أنطوى طلب 750 ألف دولار "ما يوازى 16.5مليون جنيه مصرى" في الموسم الواحد لتوقيع عقود انضمامه للزمالك.



وأضاف المصدر، أن المبلغ كبير جدًا وحاولنا مع وكيل أعمال اللاعب تخفيض متطلباته المادية من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكمل المصدر: خلال ساعات قليلة جدا سيتم حسم الامر نهائيا اما تخفيض مطالبه المادية واتمام الصفقة أو صرف النظر عنها بشكل نهائى.



كان اتفاق قد تم بين مسئولى الزمالك ومسئولى المقاصة بشأن انتقال أنطوى من النادى الفيومى إلى الزمالك خلال الفترة الحالية.



ومن المتوقع أن يعلن مجلس الإدارة صفقات الفريق عقب مباراة القمة التي ستقام بين الزمالك والأهلى في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى ختام منافسات الدورى الممتاز.