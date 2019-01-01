تقلص فترة الحملات الانتخابية الرئاسية بتونس

أفادت قناة اكسترا نيوز في خبر عاجل لها، بأن الهيئة العليا للانتخابات التونسية أعلنت تقليص فترة الحملات الانتخابية لمنصب رئاسة الجمهورية من 22 يوم إلى 13 يومًا فقط.



جاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة في وقت سابق تقديم موعد الانتخابات الرئاسية لتكون في سبتمر المقبل بدًلا من نوفمبر.



قرار الهيئة العليا جاء في أعقاب وفاة الرئيس التونسي الراحل، باجي قائد السبسي، صباح الخمس الماضي عقب نقله إلى المستشفى العسكري وصراع شديد مع المرض.