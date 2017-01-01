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تكنولوجيا

زيادة هائلة في عدد مستخدمي "تويتر"

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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وصل عدد مستخدمي "تويتر" خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 139 مليون مستخدم يوميا، مقابل 134 مليون مستخدم خلال الربع الأول من العام الحالي، وبذلك نما عدد المسنخدمين بخمسة ملايين في الفترة الأخيرة.

كما بلغ عدد المستخدمين 122 مليون في نهاية الربع الثاني من عام 2018، ويدل هذا النمو إلى نجاح المزايا الجديدة والإضافات التي يضيفها في جذب المزيد من المستخدمين، بحسب موقع "سي نت دوت كوم".

لكن رغم شعبية "تويتر" بين مشاهير العالم والشخصيات العامة بما في ذلك الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فإن عدد المستخدمين النشيطين للموقع يوميا يعتبر صغيرا جدا مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي المنافسة مثل "فيسبوك" الذي يستخدمه حوالي 1.59 مليار مستخدم نشط يوميا.

ويشهد استخدام "تويتر" إقبالا كبيرا من جانب المستخدمين أثناء بث الأحداث المباشرة مثل حفلات توزيع الجوائز والمباريات الرياضية والبرامج التلفزيونية، حيث يزيد استخدام المستخدمين للموقع من أجل التعليق على هذه الأحداث. وقد وقعت شركة "تويتر" اتفاق مع شبكة "إن.بي.سي يونيفرسال" لبث محتويات الشبكة من دورة الألعاب الأوليمبية التي ستقام في طوكيو عام 2020.
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