الكويت وواشنطن يبحثان آخر التطورات السياسية في المنطقة

عقد نائب وزير الخارجية الكويتي بالإنابة السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران في وزارة الخارجية الأمريكية أندرو بيك؛ وذلك بمناسبة زيارته للكويت.



وبحث الجانبان - خلال الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين الوزير المفوض ريم الخالد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية بالإنابة المستشار طلال الشطي،وسفير الولايات لدى الكويت لورنس سيلفرمان - آخر التطورات السياسية في المنطقة، والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



كما بحث المسؤولان الكويتي والأمريكي، العلاقات الإستراتيجية الوثيقة القائمة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما.