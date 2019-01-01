إيران: الاجتماع مع أطراف موقعة على الاتفاق النووي كان "بناء"

قال كبير المفاوضين النوويين في إيران عباس عراقجي، بعد محادثات في فيينا اليوم الأحد، إن اجتماعا طارئا مع أطراف موقعة على الاتفاق النووي كان "بناء".



وأضاف عراقجي لرويترز "كانت الأجواء بناءة والمناقشات جيدة.



لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات".