اقالة غانم سلطان من رئاسة قطاع الكرة بالزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إقالة غانم سلطان من منصبه كرئيس لقطاعات الكرة بالنادي، ضمن سلسلة تغييرات تقوم بها الادارة.



كما قرر المجلس تعيين عصام مرعي رئيسا لقطاعات الكرة، ووليد صلاح عبد اللطيف نائبا له.



إدارة الزمالك اجتمعت مع الثنائي لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالقطاع من تشكيل أجهزة فنية جديدة وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة بالقطاعات.



تولى غانم سلطان رئاسة قطاع الكرة في الزمالك خلال مايو الماضي، ويشمل قطاع الناشئين ومدرسة الكرة الأساسية والأكاديمية،كما كان رئيسا للجنة الفنية خلال الفترة التي سبقت توليه رئاسة قطاع الكرة.