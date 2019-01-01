فالفيردى يطالب إدارة البرسا بضم بيتيس

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فالفيردى مدرب برشلونة، طالب إدارة ناديه، بضرورة التعاقد مع جونيور فيربو، مدافع نادى ريال بيتيس، من أجل تعزيز الجبهة اليسرى فى الموسم المقبل.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة إرنستو فالفيردى، بسرعة التعاقد مع الظهير الإيسر لنادى ريال بيتيس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وأضافت أن مدرب البارسا، يرغب فى تواجد منافس قوى لجودرى ألبا فى الجبهة اليسرى للفريق، خاصة وأنه عانى فى نهاية الموسم الماضى، من تراجع مستوى ألبا، خاصة أمام ليفربول فى إياب نصف نهائي دورى ابطال أوروبا وأمام فالنسيا فى نهائي كأس ملك إسبانيا.