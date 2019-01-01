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عالم

رواندا تخصص 21 مليون دولار لتطوير بنيتها التحتية

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:47 م
جريدة الدستور
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قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي ريتشارد سيزبيرا: "إن حكومة بلاده خصصت 21 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للبلاد قبل استضافة اجتماع الدول الأعضاء في الكومنولث، العام المقبل".

وأوضح سيزبيرا- في تصريحات نقلتها صحيفة (ذي نيو تايمز) الرواندية، اليوم الأحد، أن هذه الأموال ستوجه إلى تمويل أعمال تطوير البنية التحتية، من أجل استقبال المشاركين في هذه القمة، حيث سيخصص أكثر من 10 ملايين دولار لتوسعة مطار (كيجالي) الدولي، والبنية التحتية الملحقة به، بينما ستوجه 3 ملايين دولار أخرى لرصف الطرق بالعاصمة، مؤكدا أن الاستعدادات اللوجستية ستجرى بطريقة مُرضية.

وأضاف الوزير الواندي: "أن أكثر من 8 آلاف غرفة فندقية جرى حجزها في إطار هذه القمة التي تعقد كل عامين، ومن المقرر أن يتراوح عدد المشاركين فيها بين 8 إلى 10 آلاف من أعضاء الوفود المشاركة.
وتستعد العاصمة الرواندية (كيجالي) لاستضافة الاجتماع المقبل لرؤساء حكومات الدول الأعضاء في مجموعة الكومنولث خلال العام المقبل 2020.. ويتضمن جدول أعمال القمة قضايا الأمن والتنمية والتغيرات المناخية وميثاق الكومنولث الذي يضم في عضويته 54 دولة كانت جميعها مستعمرات بريطانية سابقة.
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