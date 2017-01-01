نيبوشا: أتمنى فوز الزمالك على الأهلى

قال المونتينجرى نيبوشا، المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك، إنه يتابع مباريات الدورى المصرى ومباريات نادى الزمالك بشكل خاص، مضيفا: "سأتابع مباراة القمة اليوم بين الزمالك والأهلى، وأتمني فوز الزمالك".



وتابع: "تربطنى علاقة جيدة مع جميع لاعبى الزمالك حتى الآن، وأتواصل مع عدد من لاعبى الفريق، أمثال طارق حامد، ومعروف يوسف"، مستكملا: "أتمنى زيارة مصر قريبا، فهذا البلد أحبه".



واستطرد: "أتمنى فوز الزمالك، لكن مباراة القمة دائما خارج الحسابات".



نيبوشا تولى تدريب الزمالك فى أغسطس 2017، وتمت إقالته يناير 2018، بعدما قاد الفريق فى 18 مباراة فاز فى 10، وتعادل فى 4، وخسر فى مثلها.