خبير: خطة مصر 2030 تدرك أهمية التوعية المبكرة بالأمراض والتعامل معها

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة هارفارد والمدير الطبي لبرنامج علاج السمنة بمركز جوسلين لمرضى السكر، وأحد الخبراء المصريين بالخارج الذين برعوا في هذا المجال الهام، على ضرورة البدء في مشروع توعوي بمرض السكر وطرق الوقاية منه، حيث إنه مشروع قومي مثل مشروع مكافحة فيروس سي، فالسكر يتسبب في عدة أمراض وهو العنصر الأساسي للعمى في مصر، وقال "إن علاجنا للسكر متأخر جدا، ولا بد أن نبذل أقصى الجهد لمنعه والتعامل معه مبكرا ويتطلب ذلك تضافر كافة الجهود من مختلف الجهات".



جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها اليوم الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومؤسسة مصر تستطيع، حول أمراض السكر والسمنة وبرامج إدارة الوزن.



وأشار الدكتور أسامة حمدي إلى أن كل شخص مصري يستهلك 96 جرام سكر يوميا ونحتاج لخفض هذه النسبة حتى تصل ل 50 جرام فقط يوميا، ويترجم ذلك على أكثر من صعيد أهمها الصحي والاقتصادي، حيث ستتحول مصر لدولة مصدرة للسكر إذا انخفضت معدلات استخدامات السكر اليومية، مضيفا أن نسبة 15% من البالغين بمصر يعاني من مرض السكر وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تصل النسبة ل 18،8%، فشاربي المياه الغازية ترتفع نسبة إصابتهم بالسكر ل 28%، كذلك فالوجبات السريعة والضغط النفسي تمثل أسبابا أساسية في الإصابة بالسكر، معربا عن أمله في أن يكون هناك توعية بمخاطر هذه الأسباب.



ولفت إلى أن خطة مصر 2030 تدرك أهمية الوقاية المبكرة بالأمراض والبدء في التعامل معها كإجراء احترازي، وسيصبح ذلك ضمانا للتصدي لعدة أمراض قبل إصابة الشخص بها، مما سيعود ذلك بالنفع على نمو الشخص، وبالتالي سترتفع معدلات إنتاجه اليومية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي كبير على المستويات المختلفة.



جدير بالذكر أن أ.د أسامة هو خبير دولي في مجال مرض السكر، بالإضافة إلى كونه رئيسًا لبرنامج HealthiMation، والذي يعتبر أحد أهم برامج إدارة الوزن في العالم الذى يشمل الوجبات المنظمة والتمارين والخطط التعليمية والترفيهية التي تجعل المستخدمين سعداء ومشاركين في مسارهم المخصص بشكل فردي لتحسين الصحة.



كما فاز بحثه هو وفريقه عن "تأثير فقدان الوزن على المدى الطويل على مخاطر القلب والأوعية الدموية" بجائزة "ميكايلا مودان" من جمعية السكري الأمريكية، كما أنه مؤلف كتاب هارفارد للنشر الصحي الأكثر مبيعًا في السوق الأمريكية في هذا المجال، والذي يحمل عنوان "اختراق مرض السكري".