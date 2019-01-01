العقارات تحول دفة بورصة دبى نحو الهبوط عند إغلاق التعاملات

حول المؤشر العام لسوق دبى المالى، دفته من الصعود بداية تعاملات اليوم الأحد - أولى تداولات الأسبوع إلى الهبوط لدى نهايتها، بدعم من تراجع قطاعي العقارات والاستثمار.



هبط مؤشر دبى المالى بنسبة 0.16% خاسرا 4.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2846.07 نقطة.



وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 180.2 مليون سهم محققة ما قيمته 181.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2537 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 5 أسهم.



وتراجع قطاعا العقارات والاستثمار ببورصة دبى بنسبة 1.11%، 0.25%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 1.90%، ثم سهم إعمار العقارية بنسبة 1.34%.