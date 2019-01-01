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مصر

المفتي يدين مقتل 23 شخصًا في عملية إرهابية لبوكو حرام بنيجيريا

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:49 م
مفتي الجمهورية الدكتور
مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام
أميرة العناني
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أدان فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اليوم الأحد، مقتل 23 شخصًا في عملية إرهابية قامت بها جماعة بوكو حرام الإرهابية أمس السبت عقب مراسم تشييع جنازة في قرية بمنطقة (نجانزاي) بشمال شرق نيجيريا.

وأكد مفتي الجمهورية أن الجماعات الإرهابية لا حرمة لديها للدماء ولا للموت ولكن كل ما تسعى إليه هو إثارة الإضرابات في المجتمعات وإرهاب الناس.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء للشعب النيجيري ولأسر الضحايا.. داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان.
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