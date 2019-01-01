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عالم

جابر المرى: شعب قطر بدأ يقتنع بتورط "تميم" فى دعم الإرهاب

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:47 م
جابر المري
جابر المري
نيفين أشرف
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أكد الناشط الحقوقي القطري من أبناء قبيلة الغفران القطرية جابر المري، أن القطريين باتوا على قناعة كبيرة بتورط حكومتهم في تمويل العديد من الأعمال الإرهابية حول العالم، مؤكدًا أن حقيقة النظام القطري تنكشف يومًا بعد يوم أمام أبناء الوطن.

وكتب "المري"، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "الشعب القطري بدأ يقتنع بأن حكومة تميم متورطة في الإرهاب والتواصل مع جماعات إرهابية".

وأضاف قائلًا: كل يوم يمضي تنكشف حقائق أسرة حمد بن خليفة "آل ثاني" وإضرارها بمصالح الوطن العليا.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى تقرير لها، تسجيلًا صوتيًا يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال.

وكان التسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد.

وخلال المكالمة يؤكد رجل الأعمال للسفير، أن الدوحة تقف وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو في الثامن عشر من مايو الماضي، ويقول له بالحرف إن: "أصدقاء قطر نفذوا الهجوم".

وجاء تقرير الصحيفة الأمريكية عقب إعلان السلطات الإيطالية في وقت سابق من يوليو الجاري، عن ضبط صاروخ قطري خلال مداهمة قوات الأمن الإيطالية لأحد مخازن الأسلحة التابعة لمجموعة من اليمين المتطرف بالبلاد، الأمر الذي أثار التساؤلات حول علاقة قطر بهذه الجماعات في إيطاليا.
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