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اقتصاد

بورصة البحرين تواصل الصعود لدى ختام التعاملات

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:47 م
بورصة البحرين
بورصة البحرين
اكرم عمران
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واصل المؤشر العام لسوق البحرين المالى، ارتفاعه لدى ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحا 4.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1527.68 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 7.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.9 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.79%، مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.67%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.14%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.77%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57%، مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 14.78% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
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