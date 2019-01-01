الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

تأجيل محاكمة 16 متهما في قضية جبهة النصرة

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:47 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
طباعة
ads
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الانضمام لتنظيم جبهة النصرة" لجلسة 19 أغسطس لاستكمال فض الأحراز.

وشملت الأحراز جواز سفر خاص بالمتهم الرابع محمد أحمد عباس، وبه تأشيرات سفر لدول تركيا وقطر، وسألت المحكمة المتهم عن علاقته بجواز السفر.

وقال المتهم إن جواز السفر خاص به وأنه استخدمه في السفر لمدينتي الدوحة واسطنبول في قطر وتركيا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

"قتلها وهرب".. عريس يتخلص من زوجته بعد 24 ساعة من زفافهما

منذ حوالي 19 ساعة

أول إجراء من النني عقب العثور على جثة داخل فيلته

منذ يوم

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

رياض محرز يؤكد انفراد "90 دقيقة" حول حقيقة تجاهله رئيس الوزراء المصري

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

الداخلية تواصل فرض سيطرتها على بحيرة المنزلة

التعليم العالي: 98.4% للطب البشري و97.8% للصيدلة و98.29% للأسنان

إحالة مدير بـ"المعارض والمؤتمرات" للمحاكمة لإهداره المال العام

رياض محرز يؤكد انفراد "90 دقيقة" حول حقيقة تجاهله رئيس الوزراء المصري

ستوديو

بالصور.. ساوند تراك تشعل أجواء المسرح الروماني بالإسكندرية

٥ أغسطس.. افتتاح العرض المسرحى" كفر أبو حته" بجمصة

أستاذ كبد بـ"طب القاهرة": مصر صارت رائدة في مكافحة فيروس سي

شاهد.. الجراد يغزو مدينة لاس فيجاس الأمريكية

ads

رياضة

كلوب أفضل مدرب وماروزسان أفضل لاعبة في استفتاء "كيكر"

ماجواير يغير موقف اليونايتد من صفقته

بيل يعيد الأمل لـ "ريال مدريد" في ضم بوجبا

ساري يطمع في ضم لاعب وسط جديد

الرئيس نيوز

رجال "الفترة الانتقالية".. 3 مدنيين استعان بهم "ضباط يوليو"

العدل تخاطب الشهر العقاري بإشهار قرارات الرئاسة دون إجراءات زائدة

جمعتهما الأحلام وفرقتهما الوسائل.. السيسي وعبد الناصر

بعد حبسها 13 شهرا.. إسرائيل تفرج عن الكاتبة لمى خاطر

منوعات

الصين تهدف لتوسيع التغطية النباتية للأراضي العشبية بشكل أعمق

35 % من المدارس في الصين مدارس خاصة

فنانون صينيون وأمريكيون يقيمون معرضا مشتركا في سينسيناتي

العلماء يصنعون أول سائل مغناطيسي دائم

كشكول

"التعليم العالي" تعلن موعد فتح باب التحويلات بين الكليات

تنسيق الجامعات 2019.. تعرف على الحد الأدنى لعلاج طبيعي

تنسيق الجامعات 2019.. ننشر الحد الأدنى بكليات الصيدلة

تنسيق الجامعات 2019.. 98.3% الحد الأدنى لكليات طب الأسنان

إسلام سياسي

ضاحي خلفان: الإخوان حكموا عامًا واحدًا فأثبتوا للعالم أنهم إرهابيون

"الإرهابية" تجدد الثقة في محمود حسين رغم فساده المالي

أحزاب ألمانية تدرس إدراج الإخوان علي قوائم المنظمات الإرهابية

الإمارات تطرح 4 حلول لمكافحة الإرهاب وتعزيز التسامح في المجتمعات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
المزيد

الثقافة

قصة الخليل إبراهيم ومناظرته الشهيرة بثقافة شمال سيناء

نادي أدب السويس يكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية

أطفال أسوان في جولة تثقيفية بمتحف الفن الإسلامي

"الحجاب".. أحدث إصدارات القومى للترجمة

صفحتنا ع الفيس بوك