هبوط جماعي لقطاعات بورصة قطر عند الإغلاق

تراجعت مؤشرات بورصة قطر بنحو جماعى، لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، هيث هبط المؤشر العام لسوق قطر، بنسبة 0.55% خاسرا 58.1 نقطة، لتغلق عند مستوى 10573.18 نقطة.



وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 61.6 مليون سهم بقيمة 98 مليون ريال قطرى عبر 3359 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 29 سهما، واستقرت 6 أسهم.



وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%.