بالأرقام.. الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى من التنسيق للعام الجارى 2109.



ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من التنسيق، يوم الأربعاء المقبل بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.



وجاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية كالاتي:



اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 402 درجة



الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 398.5 درجة



ألسن كفر الشيخ 398.5 درجة



سياسة واقتصاد السويس 397.5 درجة



ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395 درجة



سياسة واقتصاد بنى سويف 395 درجة



ألسن عين شمس 394.5 درجة



إعلام القاهرة 394 درجة



ألسن بنى سويف 393 درجة



ألسن المنيا 392.5 درجة



ألسن سوهاج 392



ألسن الأقصر 391.5



ألسن أسوان 391.5



آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5



إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5



إعلام بنى سويف 389.5



آثار القاهرة 387.5



آثار دمياط 387.5



إعلام جنوب الوادى 387



آثار ولغات مطروح 385.5



الإعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5



آثار الفيوم 384.5



آثار أسوان 384



تربية المنيا 384



آثار الأقصر 383



تربية عين شمس 382.5



تربية الزقازيق 382



تربية طنطا 381.5



آثار سوهاج 381



تربية بور سعيد 381



تربية بنها 380.5



الإعاقة والتأهيل بنى سويف 379.5



آثار جنوب الوادى 379.5



تربية المنوفية بشبين الكوم 379



تربية الإسكندرية 377.5



تربية مدينة السادات 375.5



تربية المنصورة 375.5



تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375



تربية دمنهور 375



تربية (تعليم ابتدائى) المنيا 375



تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 374



فنون جميلة (فنون) المنصورة 372



تربية حلوان 372



تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372



تربية كفر الشيخ 371.5



تربية جنوب الوادى 371.5



تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371



تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 370



تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5



تربية طفولة مبكرة بورسعيد 368



تربية الفيوم 367



تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5



تربية بنى سويف 365.5



تربية بنات عين شمس 365.5



تربية (طفولة) طنطا 365



تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365



تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365



تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364



آداب القاهرة 364



تربية سوهاج 363.5



تربية أسيوط 363.5



تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5



تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361



تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5



تربية طفولة مبكرة المنوفية 360



تربية طفولة مبكرة المنصورة 360



آداب عين شمس 360



تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5



تربية نوعية الزقازيق 358.5



تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5



تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358



تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5



تربية نوعية طنطا 357



آداب بنها 357



تربية نوعية المنيا 357



تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 356.5



سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5



تربية السويس 355.5



تربية (طفولة) عين شمس 355



آداب بور سعيد 354



تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5



آداب حلوان 353



تربية (طفولة) الإسكندرية 352.5



فنون جميلة (فنون) حلوان 351.5



تربية طفولة مبكرة أسيوط 351



تربية طفولة مبكرة بنى سويف 351



حقوق المنيا 351



آداب الإسكندرية 350.5



آداب العريش 350.2



تربية العريش 349.7



تجارة دمياط 349.5



تربية نوعية كفر الشيخ 349.5



تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5



تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5



تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 348.5



تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.5



فنون جميلة (فنون) أسيوط 348



تجارة القاهرة 347



آداب المنصورة 346.5



تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 346



تجارة المنصورة 346



تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346



تجارة الزقازيق 345.5



تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5



تربية (تعليم ابتدائي) بنى سويف 344.5



فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 344.5



تجارة جنوب الوادى 344.5



آداب الزقازيق 344



تربية طفولة مبكرة القاهرة 344



آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5



سياحة وفنادق المنصورة 343.5



تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5



تجارة عين شمس 343



تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى 342.5



تربية (طفولة) جنوب الوادى 342.5



تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5



آداب طنطا 342



تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342



آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5



آداب انتساب موجه القاهرة 341.5



فنون جميلة (فنون) المنيا 341



تجارة الإسكندرية 341



آداب انتساب موجه عين شمس 339.5



تجارة وإدارة أعمال حلوان 339



آداب بنات عين شمس 339



آداب كفر الشيخ 339



آداب وعلوم إنسانية السويس 338.5



تربية (طفولة) دمنهور 338



تربية نوعية القاهرة 337.5



آداب انتساب موجه بنها 337.5



تجارة كفر الشيخ 337



آداب الفيوم 336.5



تجارة بور سعيد 336



تربية نوعية الإسكندرية 336



آداب انتساب موجه حلوان 335



فنون جميلة (فنون) الأقصر 335



آداب دمياط 334.5



آداب دمنهور 334



تجارة بنها 334



آداب أسوان 333.5



تجارة انتساب موجه القاهرة 332



آداب انتساب موجه الإسكندرية 332



تربية نوعية بنها 331.5



حقوق بور سعيد 331.5



سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331



سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5



تربية (طفولة) العريش 330.2



تربية جنوب الوادى بالغردقة 330



تربية نوعية جنوب الوادى 330



تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 330



سياحة وفنادق مطروح 330



تربية نوعية المنصورة 329.5



حقوق سوهاج 329.5



تربية الوادى الجديد 329



تربية أسوان 329



آداب بنى سويف 329



تربية (طفولة) سوهاج 328.5



تربية نوعية أسيوط 328.5



تربية نوعية بورسعيد 328.5



تربية نوعية مطروح 328.5



حقوق دمياط 328



تجارة انتساب موجه عين شمس 328



تجارة أسوان 328



تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 328



تربية نوعية عين شمس 328



تجارة دمنهور 328



آداب الوادى الجديد 328



آداب جنوب الوادى 328



تربية دمياط 328



آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328



تربية (طفولة) السويس 328