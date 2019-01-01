ماركو ريوس يفوز بجائزة "كيكر" لأفضل لاعب ألماني

فاز ماركو ريوس مهاجم بوروسيا دورتموند اليوم الأحد بجائزة أفضل لاعب ألماني من قبل مجلة "كيكر".



وسجل ريوس قائد دورتموند 17 هدفا ليقود فريقه لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ الذي حسم اللقب في الجولة الأخيرة.



وحصل ريوس على 158 صوتا في استفتاء الصحفيين فيما جاء كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن في المركز الثاني وحصل على 121 صوتا يليه جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ في المركز الثالث بحصوله على 35 صوتا.