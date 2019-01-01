عمان واليابان توقعان مذكرة للإعفاء من التأشيرات الرسمية

وقعت سلطنة عمان واليابان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الرسمية والدبلوماسية والخاصة بين حكومتي البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية (أونا) اليوم الأحد أن محمد بن يوسف الزرافي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية العماني وقع مذكرة التفاهم مع توشينوري كوباياشي سفير اليابان لدى سلطنة عمان، مشيرة إلى أن التوقيع على هذه المذكرات يأتي لتوطيد العلاقات التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.