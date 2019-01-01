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عالم

مجّد إسرائيل.. ظهور الشلغومي في جنازة السبسي يثير استياء التونسيين

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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أثار حضور رجل الدين التونسي، حسن الشلغومي المعروف بدعمه للاحتلال الإسرائيلي، موكب تأبين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي موجة استياء واسعة في تونس ،وسط دعوات للسلطات التونسية لترحيله.

ووفقًا ل،"إرم ينوز" عبر ناشطين، عن استغرابهم من السماح لحسن الشلغومي بالدخول إلى تونس وحضور جنازة الرئيس التونسي في القصر الرئاسي بقرطاج وهو الذي زار أخيرًا ”تل أبيب“ ومجّد علنًا الجيش الصهيوني.

وتساءل أغلبهم عن الجهة الذي وجهت له دعوة رسمية لحضور جنازة الرئيس الراحل رغم إعلانه رسميًّا ”التطبيع“ مع إسرائيل، خصوصًا أنه لم يأت ضمن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتوقع كثيرون أن الشلغومي ربما حضر لتمثيل إسرائيل في الجنازة الرسمية للسبسي.

جاء ذلك على خلفية ظهور حسن الشلغومي في شريط فيديو نشره الإعلام العبري الإسرائيلي وهو يعانق عددًا من القيادات والمسؤولين الإسرائيليين، منهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وقال الشلغومي في الفيديو: ”إن إسرائيل لا تعادي المسلمين، وإنها فقط تحارب الإرهابيين مثل: حزب الله، وحماس، والحوثيين، والنظام الإيراني، وإنها ستجلب الأمان والسلام للمنطقة وللمسلمين“.

ودعا حسن الشلغومي بالتوفيق والنصر للجيش الإسرائيلي، ليردّ عليه أفيخاي أدرعي:“أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية“.
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