جودين ينتقد تصرف رونالدو في الاحتفال بفوزه

أنتقد المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، المنضم حديثًا لصفوف إنتر ميلان، نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.



وكان رونالدو قد فجر حالة من الجدل والغضب، بعدما قام باحتفال غير لائق أمام جماهير أتلتيكو مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، والتي انتهت بتأهل اليوفي بعد الفوز (3-2) في مجموع المباراتين.



وقال جودين في تصريح أبرزه موقع كالتشيوميركاتو: "دييجو سيميوني قام باحتفال مماثل، لكنه كان موجهًا إلى جماهيرنا".



وتابع: "احتفال رونالدو كان مختلفًا تمامًا، لقد أظهر عدم احترام تجاه جماهير أتلتيكو مدريد".