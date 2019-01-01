"التعليم العالي" تعلن موعد فتح باب التحويلات بين الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على أن يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين.



يذكر أن نتيجة تقليل الاغتراب تعلن في حدود النسبة المقررة وهي 10%، وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة وفتح التحويلات بعد إعلان نتيجتها.



وجاء الحد الأدنى لكليات الطب البشري وهو ٩٨.٤ % بواقع ٤٠٣.٥درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو ٩٧.٨% بواقع ٤٠١ درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو ٩٨.3% بواقع ٤٠٣ درجة، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي وهو ٩٧.٠٧% بواقع ٤٠٥درجة، والحد الأدنى لكليات الطب البيطري ٩٧.٠٧٪.



وبلغ الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ٣٩٥ درجة، بنسبة ٩٦.٣٤٪، وألسن ٣٩١.٥ درجة بنسبة ٩٥.٤٨٪، إعلام ٣٨٧درجة، بنسبة ٩٤.٣٩٪، والآثار ٣٧٩.٥ درجة بنسبة ٩٢.٥٦٪، فنون جميلة ٣٥٥ درجة بنسبة ٨٦.٥٨٪.