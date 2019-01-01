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مصر

تنسيق علمي علوم: صيدلة المنوفية 98.2% والقاهرة 97.7%

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:29 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، للشعب الـ3 "علمي علوم – علمي رياضة – أدبي"، والحدود الدنيا للكليات.

وأعلنت أن الحدود الدنيا بكليات الصيدلة لقطاع العلمي علوم كشفت عن أن القبول بكلية الصيدلة جامعة المنوفية بحد أدنى 402.5 درجة أي بنسبة 98%، وجاء القبول بكلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي بنفس الحد الأدنى للقبول بجامعة المنوفية 98.2%.

وجاء القبول بكليات الصيدلة في جامعات " الفيوم – دمنهور – المنصورة – مدينة السادات – المنيا "، بحد أدنى 402 درجة أي بنسبة 98%، والقبول بكلية الصيدلة في جامعات " كفر الشيخ – بني سويف – الزقازيق – طنطا – القاهرة – سوهاج – عين شمس" بحد أدنى 401.5% أي بنسبة 97.9%.

كما جاء القبول بكليات الصيدلة، في جامعات " أسيوط – الإسكندرية – بورسعيد – قناة السويس جامعة الإسماعيلية - حلوان"، بحد أدنى 401 درجة أي بنسبة 97.8%
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