تنسيق علمي علوم: صيدلة المنوفية 98.2% والقاهرة 97.7%

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، للشعب الـ3 "علمي علوم – علمي رياضة – أدبي"، والحدود الدنيا للكليات.



وأعلنت أن الحدود الدنيا بكليات الصيدلة لقطاع العلمي علوم كشفت عن أن القبول بكلية الصيدلة جامعة المنوفية بحد أدنى 402.5 درجة أي بنسبة 98%، وجاء القبول بكلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي بنفس الحد الأدنى للقبول بجامعة المنوفية 98.2%.



وجاء القبول بكليات الصيدلة في جامعات " الفيوم – دمنهور – المنصورة – مدينة السادات – المنيا "، بحد أدنى 402 درجة أي بنسبة 98%، والقبول بكلية الصيدلة في جامعات " كفر الشيخ – بني سويف – الزقازيق – طنطا – القاهرة – سوهاج – عين شمس" بحد أدنى 401.5% أي بنسبة 97.9%.



كما جاء القبول بكليات الصيدلة، في جامعات " أسيوط – الإسكندرية – بورسعيد – قناة السويس جامعة الإسماعيلية - حلوان"، بحد أدنى 401 درجة أي بنسبة 97.8%