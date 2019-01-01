الرئاسة الفلسطينية: المتطاولون على الأشقاء العرب "أصوات نشاز"

توجهت الرئاسة الفلسطينية إلى الأشقاء العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.



وثمنت الرئاسة الفلسطينية- في بيان لها اليوم الأحد- مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف.



وأدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات "الأصوات النشاز" التي تشكك وتتطاول على الأشقاء العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين لقضية الشعب الفلسطيني الوطنية ولصموده على أرضه، محذرة كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب الفلسطيني وصورته وصورة الأشقاء العرب الناصعة.