معركة يوفنتوس والإنتر وانهيار مدريد في واجهة صحف إيطاليا

ركَّزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم الأحد، على المعركة المشتعلة بين يوفنتوس، وإنتر ميلان، على التعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وعنونت "لاجازيتا ديللو سبورت": "انتقال لوكاكو ليوفنتوس يُمكن أن يحدث. باراتيسي يدخل المفاوضات والاتفاق مع مانشستر يونايتد يبدو قريبًا.. تبادل مع ديبالا، والبيانكونيري يتفوق على إنتر".



وأضافت "ماروتا سيحاول إغلاق صفقة دجيكو لإنتر ميلان في أقرب وقت ممكن، وإذا خسر البلجيكي لوكاكو، سيبذل قصارى جهده من أجل كافاني".



وختمت "لياو وميلان.. مستعد؟ أنا هنا. البرتغالي قد يصل بين اليوم وغدًا".





وخرجت "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "بيبي مستاء.. غارة اَرسنال، والإيفواري يتوجه إلى لندن.. هجوم إنجليزي مضاد مع عرض بقيمة 80 مليون يورو، بالإضافة لراتب 5 ملايين يورو سنويًا، لكن دي لورينتيس يجهز عرضًا اَخر".



وأضافت "روما يتفاوض مع هيجواين.. كل شيء واضح من قبل يوفنتوس.. لوكاكو لليوفي والمفتاح هو ديبالا، البلجيكي يعد أقرب للبيانكونيري حيث سينتزع باراتيسي المهاجم المرغوب من قبل كونتي مدرب الإنتر، واستجابة ديبالا ستكون حاسمة".



وختمت "ريال مدريد ينهار بـ 7 أهداف من التشولو، وبيل يضحك ويثير الجدل.. بيريز غاضب من الهزيمة (7-3) أمام أتلتيكو.. وزيدان يطالب بضم بوجبا".