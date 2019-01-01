ارتفاع شعبية محافظي بريطانيا منذ اختيار جونسون خلفا لـ"ماي"

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "دلتابول" لصالح عدد اليوم الأحد من صحيفة "دايلي ميل" البريطانية ارتفاعا في شعبية حزب المحافظين بنحو عشر نقاط مئوية منذ اختيار الحزب بوريس جونسون لخلافة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.



وبذلك احتل حزب المحافظين موقع الصدارة، حيث قال 30% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون للحزب في الانتخابات العامة، وفقا للصحيفة.



وذكرت الميل أن حزب المعارضة الرئيسي، "حزب العمال"، جاء في المركز الثاني في الاستطلاع بحصوله على تأييد 25% من المشاركين، ولكنه قد يتبادل المراكز مع المحافظين في حال تغيير زعيمه اليساري المحاط بالضغوط جيريمي كوربين.



وذكرت صحيفة "أوبزرفر" اليوم أن وزير الخزانة السابق فيليب هاموند، الذي استقال الأسبوع الماضي بعدما أصبح جونسون رئيسا للحكومة، عقد مباحثات مع المتحدث باسم حزب العمال لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كير ستارمر "للتخطيط لتحركات بين الأحزاب" لمنع الانسحاب دون اتفاق.



ونقلت الصحيفة عن ستارمر القول: "الاتجاه السياسي في ظل إدارة بوريس واضح، ومن ثم من المهم الآن، أكثر من أي وقت مضى أن نبني تحالفا قويا بين الأحزاب لمنع الخروج دون اتفاق"، مضيفا أن المحادثات سيتم "تكثيفها خلال الصيف" قبل استئناف البرلمان دورة أعماله في سبتمبر المقبل.