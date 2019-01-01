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الصحة

الصين تضع أهدافا لمكافحة تغبر الرئة

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:17 م
جريدة الدستور
وكالات
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أصدرت الصين خطة عمل للوقاية من تغبر الرئة وعلاجه، متعهدة بالوفاء بأهداف الخطة بحلول نهاية 2020.

ويعد تغبر الرئة أحد أمراض الرئة، حيث يؤدي استنشاق الغبار إلى تليفات داخلية، ويمثل نحو 90 بالمائة من جميع الأمراض المهنية في البلاد، وفق ما ذكر لي بين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة، مضيفا أن خطة العمل تهدف إلى الحد من عدد مرضى تغبر الرئة.

وتنص خطة العمل على أنه بحلول 2020 يتعين على السلطات توضيح مخاطر الغبار لأصحاب العمل المعنيين، والتأكيد على قيام أصحاب العمل بإبلاغ المشرفين عن الحالة الصحية لمرضى تغبر الرئة.

وأشارت الخطة إلى أنه سيكون هناك تقدم ملحوظ في تصحيح مخاطر الغبار والسيطرة عليها في صناعات تشمل التعدين والمعادن ومواد البناء.

وأوضحت الخطة أن تأمين الإصابة ذات الصلة بالعمل يجب أن يغطي أكثر من 80 بالمائة من الموظفين العاملين في هذه الصناعات.

كما تحدد الخطة المهام الرئيسية، بما في ذلك تعزيز علاج مرضى تغبر الرئة والتخفيف عنهم وتدعيم الإشراف والتفتيش على أصحاب العمل الذين يواجهون مخاطر عالية بشأن الغبار.
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