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منوعات

الصين تهدف لتوسيع التغطية النباتية للأراضي العشبية بشكل أعمق

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال تشانغ جيان لونج، رئيس مصلحة الدولة للغابات والأراضي العشبية، إن الصين تهدف إلى تعزيز معدلات الغطاء النباتي للأراضي العشبية بشكل أعمق، في مسعى منها لتحسين إيكولوجيا الأراضي العشبية.

وأضاف تشانج أن الصين ستبقى متمسكة بزيادة معدلات الغطاء النباتي للأراضي العشبية لأكثر من 57 بالمائة بحلول العام 2025 و60 بالمائة بحلول العام 2035، وذلك من خلال تعزيز تدابير وإجراءات سياسية بشكل أكبر لزيادة جهود الحماية والاستعادة للأراضي العشبية، مع التركيز على كبح تدهور الأراضي العشبية بشكل شامل بحلول العام 2025.

ووصلت معدلات الغطاء النباتي للأراضي العشبية إلى 55.7 بالمائة السنة الماضية، بارتفاع 6.7 نقطة مئوية مقارنة بالعام 2011.

وفي الوقت نفسه، بلغ ناتج العشب الطبيعي في المحميات الطبيعية عند 1.1 مليار طن في العام الماضي 2018، محافظًا على أكثر من مليار طن للعام الثامن على التوالي.
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